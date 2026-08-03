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ПВО видит истребитель там, где его нет: США вернули ракеты MALD

16:33 03.08.2026 Пн
2 мин
Raytheon заставит пилотов противника штурмовать то, чего не существует
aimg Ольга Завада
США возвращают в выпуск приманки MALD (фото: Wikimedia Commoms)

Американский оборонный концерн Raytheon возобновил производство ракет-приманок ADM-160 MALD. Системы могут имитировать радиолокационную сигнатуру разных боевых самолетов, вводя противника в заблуждение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BGR.

В Raytheon отмечают : запуск MALD особенно эффективен в связке с малозаметными истребителями, например, F-35A.

Использование ракет-имитаторов впереди основных сил позволяет дезориентировать операторов противовоздушной обороны и заставить их тратить боекомплект на ложные объекты.

На экране радара малогабаритная приманка отображается как полноразмерный боевой самолет, в то время как реальный истребитель остается малозаметным.

Система MALD является автономным летательным аппаратом с собственным турбореактивным двигателем TJ150, который запускается с носителя и направляется в указанную точку.

Raytheon возобновляет выпуск фальш-целей MALD (фото: RTX)

Больше интересного: Новый 3D-материал обманывает тепловизоры: как это удалось ученым

Механизм обмана радиолокационных станций

Разработанное в рамках проектов DARPA устройство оснащено специальной подсистемой усиления радиолокационного сигнала (SAS) от Northrop Grumman.

Она улавливает импульс вражеского радара и модифицирует его по трем основным параметрам:

Задержка и разделение сигнала имитирует физические габариты объекта, в результате чего компактная ракета кажется радиолокационной станции большим самолетом;

Модуляция Доплера воспроизводит специфическое отражение радиоволн от лопастей работающего турбореактивного двигателя конкретного типа авиатехники;

Изменение амплитуды и поляризации моделирует динамическое отражение сигнала от металлической обшивки самолета во время маневрирования.

Сочетание этих факторов позволяет создавать полную иллюзию присутствия реальной авиагруппы.

При групповом применении MALD способна вызвать ложное впечатление о начале массированного авиаудара еще до приближения основных сил в зону поражения.

В Raytheon акцентируют, что на первых этапах восстановленного серийного выпуска будут использовать традиционные силовые установки TJ150, однако в дальнейшем планируется переход на детали, изготовленные с помощью 3D-печати.

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