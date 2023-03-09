ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.
Також ми писали про те, що прикордонники з мінометів знищили 8 окупантів біля Бахмута.
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