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ППО, 590 окупантів та півдесятка танків: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: втрати російських військ складають вже близько 156 120 убитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники за минулу добу ліквідували 590 окупантів. Також було знищено засіб ППО та п'ять танків противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 156120 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 3441 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 6736 (+13) од,
  • артилерійських систем - 2465 (+2) од,
  • РСЗВ - 488 (+0) од,
  • засоби ППО - 254 (+1) од,
  • літаків - 303 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2098 (+0),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5331 (+1) од,
  • спеціальна техніка - 237 (+1).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти майже використали запас артилерійських боєприпасів зі складів центральної частини РФ.

Також ми писали про те, що прикордонники з мінометів знищили 8 окупантів біля Бахмута.

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