ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:

личного состава около 156 120 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3441 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6736 (+13) ед,

артиллерийских систем - 2465 (+2) ед,

РСЗО - 488 (+0) ед,

средства ПВО - 254 (+1) ед,

самолетов - 303 (+0) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2098 (+0),

крылатые ракеты - 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5331 (+1) ед,

специальная техника - 237 (+1).

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ.

Также мы писали о том, что пограничники из минометов уничтожили 8 окупантов возле Бахмута.

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