ПВО, 590 окупантов и полдесятка танков: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 590 окупантов. Также было уничтожено средство ПВО и пять танков противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.23 ориентировочно составили:
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из составов центральной части РФ.
Также мы писали о том, что пограничники из минометов уничтожили 8 окупантов возле Бахмута.
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