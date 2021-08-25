"Позорил президента". В Беларуси учителю дали полтора года тюрьмы строгого режима

По информации СМИ, речь идет о 46-летнем бывшем учителе Андрее Петровском, которого обвинили в демонстрации ученикам 11-х классов "экстремистской видеозаписи".

Известно, что среди этих студентов был сын местного чиновника, который снял его на мобильный телефон и разместил в "семейном чате".

После чего учителя уволили и открыли уголовное производство.

Согласно обвинительному акту, видео якобы содержит заранее ложную информацию, которая позорит президента.

Однако мужчина не признал себя виновным ни во время следствия, ни во время судебного разбирательства.