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"Ганьбив президента". У Білорусі вчителю дали півтора роки в’язниці суворого режиму

Автор: Марія Кучерявець

У Білорусі вчителю школи міста Сморгонь дали півтора року в'язниці суворого режиму. Його засудили за показ відеоролика з критикою режиму Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".

За інформацією ЗМІ, мова йде про 46-річного колишнього вчителя Андрія Петровського, якого звинуватили у демонстрації учням 11-х класів "екстремістського відеозапису".

Відомо, що серед цих студентів був син місцевого чиновника, який зняв його на мобільний телефон і розмістив в "сімейному чаті".

Після цього вчителя звільнили і відкрили кримінальне провадження.

Згідно з обвинувальним актом, відео нібито містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить президента.

Однак чоловік не визнав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду.

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