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Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Воскресенье 14 апреля 2024 04:59
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Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW Фото: на большинстве направлений продолжаются позиционные бои (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине продолжаются позиционные бои на большинстве направлений, и линия фронта в основном не изменилась. Однако в районе Часова Яра российским оккупантам удалось несколько продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

13 апреля продолжались позиционные бои около Кременной, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов и Торского и к югу от Кременной в районе Дибровы, района Серебрянского леса и Белогоровки. В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ не предпринимали наступательных действий на Купянском направлении.

Российские источники утверждали, что 13 апреля ВСУ нанесли удар с применением Storm Shadow по Луганскому машиностроительному заводу в оккупированном Луганске. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 апреля, виден столб дыма и пожары возле этого завода. Российские оккупационные "чиновники" утверждали, что ВСУ ударили по Луганскому машиностроительному заводу, который российская "власть" будто бы готовилась вскоре восстановить.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

13 апреля позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута. Позиционные бои продолжались к востоку от Северска возле Верхнекаменского; к юго-востоку от Северска около Выемки и Спорного, к югу от Северска возле Раздоловки.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от н.п. Часов Яр и продолжили наступательные операции в этом районе 13 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Клищиевки (юго-восточнее Часова Яра).

Украинские военные официальные лица сообщили, что российские захватчики продвинулись к северным окрестностям Богдановки (к северо-востоку от н.п. Часов Яр) вечером 12 апреля, но не смогли закрепиться в этом районе. Украинские официальные лица подчеркнули, что ВСУ все еще контролируют это село.

Российские "военкоры" продолжали утверждать, что войска РФ якобы захватили Богдановку и продвинулись ближе к Калиновке (к северу от Часова Яра) и дальше к западу от Ивановского (восточнее Часова Яра). Российский блоггер утверждал, что войска РФ вроде бы вошли в микрорайон Канал (самый восточный райог Часова Яра), хотя в ISW не наблюдали дальнейшего продвижения россиян в окрестностях микрорайона Канал с 4 апреля.

Также продолжались бои вблизи микрорайона Новый (юго-восток н.п. Часов Яр); юго-восточнее Часова Яра возле Клещиевки, Опытного, Андреевки; и к югу от Часова Яра вблизи Южного.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Сообщается, что 13 апреля войска РФ продвинулись западнее и юго-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Министерство обороны РФ 13 апреля заявило, что части российских войск якобы захватили Первомайское, хотя эксперты ISW оценивали, что войска РФ захватили населенный пункт по состоянию на 9 апреля.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ недавно продвинулись на южной окраине Новокалинового (к северо-западу от Авдеевки), к западной окраине Бердичи (к северо-западу от Авдеевки), далее к западу в пределах Семеновки (к западу от Авдеевки) и к западу от Авдеевки от Первомайского (юго-западнее Авдеевки) вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск). Другой блоггер утверждал, что войска РФ продвинулись на 4,95 километра в ширину и на 1,6 километра в глубину в направлении Уманского и Яснобродовки (к западу от Авдеевки). При этом в ISW не нашли визуального подтверждения российских заявлений.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового, Новобахмутовки и Бердичи; к западу от Авдеевки в районе Семеновки, Уманского, Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки возле Первомайского и Нетайлового. Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Авдеевском направлении, заявил, что украинские силы отразили механизированные российские атаки на Авдеевском направлении и уничтожили колонну из неустановленного количества российской бронетехники.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Войска РФ недавно продвинулись западнее и юго-западнее города Донецка и продолжили наступательные операции в этом районе 13 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что оккупанты недавно достигли незначительных успехов на юго-восточной окраине Красногоровки (к западу от города Донецка).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, свидетельствуют о том, что войска РФ недавно продвинулись во время механизированных штурмов размером по меньшей мере в отряд севернее Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Бои продолжались к западу от Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Константиновки (к западу от Новомихайловки) и Водяного.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

В районе административной границы Донецкой и Запорожской областей 13 апреля шли позиционные бои на фоне сообщений об активизации наступательной активности РФ в этом районе. Украинские и российские источники сообщали, что позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ якобы дошли до окраин Урожайного, а другой блоггер рассказывал, что захватчики вошли в Урожайное несколько дней назад, но ВСУ вытеснили российские силы из населенного пункта. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ разрушили мост между н.п. Великая Новоселка и Времевка, а геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, как российские войска наносят удар по мосту через реку Мокрые Ялы к северо-востоку от н.п. Времевка.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

"Южная ось"

13 апреля на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Бои продолжались у Работино, где, как утверждал российский "военкор", войска РФ продвинулись на север вдоль улицы Сельской. Другой блоггер рассказывал, что войска РФ якобы оттеснили украинские силы с позиций к северо-западу от Вербового (к северо-востоку от Работино), и что ВСУ сейчас находятся в четырех километрах от населенного пункта. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ не закрепили устойчивых позиций в Работино.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISWПозиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

13 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левобережье) Херсонской области в районе Крынок.

Позиционные бои идут на большинстве направлений, враг продвинулся под Часовым Яром: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля сообщалось, что на фронте в Украине в течение суток было зафиксировано 60 боевых столкновений. В военном командовании отметили, что российские оккупанты не отказываются от намерения вытеснить Силы обороны из плацдармов на левобережье Днепра.

Также в Министерстве обороны Украины рассказали, что село Богдановка в Бахмутском районе, расположенное неподалеку от Часова Яра, продолжает оставаться под контролем ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась. Генерал-Полковник отметил, что российские захватчики идут в штурмы с техникой.

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