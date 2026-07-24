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На позиціях шість місяців. Навколо 108-ї бригади ТрО розгорівся скандал

22:43 24.07.2026 Пт
2 хв
Бійці потребують негайної ротації через виснаження
aimg Сергій Козачук
На позиціях шість місяців. Навколо 108-ї бригади ТрО розгорівся скандал Фото ілюстративне: у ЗСУ розгорівся скандал через ротацією військових (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Військові 108-ї окремої бригади тероборони понад пів року перебувають на Запорізькому напрямку без заміни. Через ускладнену логістику захисники мають серйозні проблеми з постачанням їжі, води та ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET та Регіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" ЗС України.

Проблеми із забезпеченням та виснаження бійців

Військовослужбовці 108-ї бригади ТрО, які перебувають в оперативному підпорядкуванні 118-ї ОМБр, записали відеозвернення із закликом про допомогу.

За їхніми словами, бійці перебувають на позиціях від 3 до 9 місяців поспіль без ротації. Через відрізані логістичні шляхи доставляти провізію та медикаменти стало вкрай важко.

Рідні захисників повідомляють про критичний стан їхнього здоров'я. Вони зазначають, що через брак їжі, яку здебільшого намагаються передавати дронами, військові сильно виснажені.

Крім того, серед бійців є люди з важкими захворюваннями та наслідками мікроінсульту, яким необхідна медична допомога.

Реакція військового командування

У Регіональному управлінні Сил ТрО "Схід" заявили, що володіють інформацією про ситуацію та вживають заходів для забезпечення підрозділу.

Зокрема, для доставки води, провізії, боєприпасів і пального повітряним шляхом залучили додаткові екіпажі БПЛА.

Головною причиною, яка ускладнює ротацію, командування називає безпекову обстановку.

"Головною перешкодою для негайного виведення особового складу залишається вкрай складна безпекова обстановка - щільне мінування шляхів під’їзду та постійний вогневий вплив ворожих FPV-дронів", - йдеться у заяві Сил ТрО "Схід".

Також у командуванні додали, що роблять усе можливе для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Скандали із забезпеченням у ЗСУ

Нагадаємо, що ситуація у 108-й окремій бригаді ТрО - не перший випадок, коли рідні українських захисників змушені звертатися до публічного простору через незадовільні умови служби та проблеми з логістикою на передовій.

Зокрема, навесні 2026 року в соцмережах розгорівся гучний скандал навколо 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр). Тоді близькі військовослужбовців заявили про критичні умови на позиціях, відсутність ротації, а також нестачу їжі й питної води.

За словами рідних, бійці були змушені пити дощову воду, а медикаменти та посилки надходили лише раз на кілька тижнів. Публічний резонанс та втручання Генерального штабу ЗСУ призвели до кадрових рішень та звільнення топкомандирів підрозділу.

У червні 2026 року довкола 14 ОМБр спалахнув новий скандал. Родичі військових знову поскаржилися на керівництво бригади, вимагаючи проведення негайної ротації для бійців, які перебували на передовій без зміни понад дев'ять місяців.

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