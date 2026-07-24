На позиціях шість місяців. Навколо 108-ї бригади ТрО розгорівся скандал

Військові 108-ї окремої бригади тероборони понад пів року перебувають на Запорізькому напрямку без заміни. Через ускладнену логістику захисники мають серйозні проблеми з постачанням їжі, води та ліків.

Проблеми із забезпеченням та виснаження бійців

Військовослужбовці 108-ї бригади ТрО, які перебувають в оперативному підпорядкуванні 118-ї ОМБр, записали відеозвернення із закликом про допомогу.

За їхніми словами, бійці перебувають на позиціях від 3 до 9 місяців поспіль без ротації. Через відрізані логістичні шляхи доставляти провізію та медикаменти стало вкрай важко.

Рідні захисників повідомляють про критичний стан їхнього здоров'я. Вони зазначають, що через брак їжі, яку здебільшого намагаються передавати дронами, військові сильно виснажені.

Крім того, серед бійців є люди з важкими захворюваннями та наслідками мікроінсульту, яким необхідна медична допомога.

Реакція військового командування

У Регіональному управлінні Сил ТрО "Схід" заявили, що володіють інформацією про ситуацію та вживають заходів для забезпечення підрозділу.

Зокрема, для доставки води, провізії, боєприпасів і пального повітряним шляхом залучили додаткові екіпажі БПЛА.

Головною причиною, яка ускладнює ротацію, командування називає безпекову обстановку.

"Головною перешкодою для негайного виведення особового складу залишається вкрай складна безпекова обстановка - щільне мінування шляхів під’їзду та постійний вогневий вплив ворожих FPV-дронів", - йдеться у заяві Сил ТрО "Схід".

Також у командуванні додали, що роблять усе можливе для збереження життя та здоров'я військовослужбовців.