На позициях шесть месяцев. Вокруг 108-й бригады ТрО разгорелся скандал

Военные 108-й отдельной бригады терробороны более полугода находятся в Запорожском направлении без замены. Из-за усложненной логистики защитники испытывают серьезные проблемы с поставкой пищи, воды и лекарств.

Проблемы с обеспечением и истощением бойцов

Находящиеся в оперативном подчинении 118-й ОМБр военнослужащие 108-й бригады ТрО записали видеообращение с призывом о помощи.

По их словам, бойцы находятся на позициях от 3 до 9 месяцев без ротации. Из-за отрезанных логистических путей доставлять провизию и медикаменты стало крайне тяжело.

Родные защитников сообщают о критическом состоянии их здоровья. Они отмечают, что из-за нехватки пищи, которую в большинстве своем пытаются передавать дронами, военные сильно истощены.

Кроме того, среди бойцов есть люди с тяжелыми заболеваниями и последствиями микроинсульта, которым необходима медицинская помощь.

Реакция военного командования

В Региональном управлении Сил ТрО "Восход" заявили, что владеют информацией о ситуации и принимают меры по обеспечению подразделения.

В частности, для доставки воды, провизии, боеприпасов и горючего воздушным путем привлекли дополнительные экипажи БПЛА.

Главной причиной, усложняющей ротацию, командование называет обстановку безопасности.

"Главным препятствием для немедленного вывода личного состава остается крайне сложная обстановка безопасности - плотное минирование путей подъезда и постоянное огневое влияние вражеских FPV-дронов", - говорится в заявлении Сил ТрО "Восход".

Также в командовании добавили, что делают все возможное для сохранения жизни и здоровья военнослужащих.