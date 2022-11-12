Позиція України щодо переговорів після звільнення Херсона не змінилася, - Арахамія

За його словами, до звільнення Херсона було дуже багато розмов про переговори України з РФ, а також "скептичні публікації" у ЗМІ, які після успіхів ЗСУ на півдні вже не актуальні.

Арахамія підкреслив, що раніше президент України Володимир Зеленський озвучував умови, за яких можна про щось говорити з РФ. Це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх завданих збитків, покарання всіх військових злочинців, дійові гарантії, що напад не повториться.

"Важливий фактор - це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", - наголосив він.

Зазначимо, що Арахамія був головою переговорної групи з росіянами навесні.