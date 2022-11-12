Позиция Украины по переговорам после освобождения Херсона не изменилась, - Арахамия

Позиция Украины насчет мирных переговоров с Россией остается прежней и после освобождения Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.
По его словам, до освобождения Херсона было очень много разговоров о переговорах Украины с РФ, а также "скептический публикаций" в СМИ, которые после успехов ВСУ на юге уже не актуальны.
Арахамия подчеркнул, что ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал условия, при которых можно о чем-то говорить с РФ. Это возобновления территориальной целостности Украины, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что нападение не повторится.
"Важный фактор - это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", - подчеркнул он.
Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.
Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его страна "открыта к переговорам" с украинскими властями якобы без "предварительных условий".
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