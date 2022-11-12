Позиция Украины по переговорам после освобождения Херсона не изменилась, - Арахамия

По его словам, до освобождения Херсона было очень много разговоров о переговорах Украины с РФ, а также "скептический публикаций" в СМИ, которые после успехов ВСУ на юге уже не актуальны.

Арахамия подчеркнул, что ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал условия, при которых можно о чем-то говорить с РФ. Это возобновления территориальной целостности Украины, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что нападение не повторится.

"Важный фактор - это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", - подчеркнул он.

Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.