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Позиция Украины по переговорам после освобождения Херсона не изменилась, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Позиция Украины насчет мирных переговоров с Россией остается прежней и после освобождения Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

По его словам, до освобождения Херсона было очень много разговоров о переговорах Украины с РФ, а также "скептический публикаций" в СМИ, которые после успехов ВСУ на юге уже не актуальны.

Арахамия подчеркнул, что ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал условия, при которых можно о чем-то говорить с РФ. Это возобновления территориальной целостности Украины, возмещение всех нанесенных ущербов, наказание всех военных преступников, действенные гарантии, что нападение не повторится.

"Важный фактор - это электоральные циклы как у наших союзников, так и у оккупанта. Но наша позиция от этого не меняется. Украина сядет за стол переговоров, когда наши условия будут выполнены", - подчеркнул он.

Отметим, что Арахамия был главой переговорной группы с россиянами весной.

Напомним, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что его страна "открыта к переговорам" с украинскими властями якобы без "предварительных условий".

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Российская ФедерацияХерсонДавид АрахамияВойна России против Украины