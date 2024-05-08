"Позиція Угорщини важлива": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру. Під час засідання порушать питання української формули миру для справедливого завершення війни з Росією, яку запропонував президент України Володимир Зеленський ще у 2022 році.

На саміт були запрошені представники більше сотні країн світу, але Росію не запросили. Однак країна-агресор зможе взяти участь в наступних засіданнях.

Детальніше про те, які країн візьмуть участь у саміті та кого запросили, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, про участь у саміті вже заявили лідери Німеччини, Нідерландів, Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Франції та Словаччини.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Зазначимо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

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