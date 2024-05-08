"Позиція Угорщини важлива": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави держави.
"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", - написав Зеленський.
Президент наголосив на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.
"Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС. Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - додав глава держави.
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру. Під час засідання порушать питання української формули миру для справедливого завершення війни з Росією, яку запропонував президент України Володимир Зеленський ще у 2022 році.
На саміт були запрошені представники більше сотні країн світу, але Росію не запросили. Однак країна-агресор зможе взяти участь в наступних засіданнях.
Детальніше про те, які країн візьмуть участь у саміті та кого запросили, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зокрема, про участь у саміті вже заявили лідери Німеччини, Нідерландів, Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Франції та Словаччини.
Зазначимо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.
Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.
Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.
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