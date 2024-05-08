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"Позиція Угорщини важлива": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави держави.

"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", - написав Зеленський.

Президент наголосив на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.

"Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС. Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - додав глава держави.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії пройде Глобальний саміт миру. Під час засідання порушать питання української формули миру для справедливого завершення війни з Росією, яку запропонував президент України Володимир Зеленський ще у 2022 році.

На саміт були запрошені представники більше сотні країн світу, але Росію не запросили. Однак країна-агресор зможе взяти участь в наступних засіданнях.

Детальніше про те, які країн візьмуть участь у саміті та кого запросили, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зокрема, про участь у саміті вже заявили лідери Німеччини, Нідерландів, Литви, Польщі, Латвії, Іспанії, Франції та Словаччини.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Зазначимо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ЗеленськийУгорщинаВіктор Орбан