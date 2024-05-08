"Позиция Венгрии важна": Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира. Во время заседания поднимут вопросы украинской формулы мира для справедливого завершения войны с Россией, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский еще в 2022 году.

На саммит были приглашены представители более ста стран мира, но Россию не пригласили. Однако страна-агрессор сможет принять участие в следующих заседаниях.

В частности, об участии в саммите уже заявили лидеры Германии, Нидерландов, Литвы, Польши, Латвии, Испании, Франции и Словакии.

Детальнее о том, какие страны примут участие в саммите и кого пригласили, - читайте в материале РБК-Украина.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Также Венгрия регулярно создает препятствия на путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.

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