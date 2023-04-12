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Позиція Угорщини щодо членства Швеції в НАТО дратує країни Альянсу, - Politico

Фото: позиція Угорщини щодо членства Швеції в НАТО дратує країни Альянсу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина продовжує блокувати членство Швеції у НАТО. Таку позицію Будапешта країни Альянсу вважають дратівливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання нагадує, що однією з очевидних причин такого кроку Угорщини є те, що Швеція раніше розкритикувала демократичні якості країни. Але, крім цього, блокування Будапештом заявки Швеції може бути пов'язане з його "тісними відносинами" з Москвою та Анкарою.

За словами неназваних чиновників, західні союзники сприймають прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана значно менш серйозно, ніж президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Вони важко розуміють постійно мінливу риторику Угорщини.

Один європейський дипломат, який обіймає високу посаду, в коментарі розповів, що позиція Будапешта щодо членства Швеції в НАТО "не підлягає жодному розумінню". Він назвав позицію Угорщини "дратівливою і такою, що не вартує уваги".

У виданні додають, що Угорщина бачить Туреччину в Альянсі прикладом для наслідування.

"Я думаю, що Орбан глибоко вірить у занепад Заходу. Оскільки Угорщина відкривається для східних та південних недемократичних країн, відносини з Туреччиною є надзвичайно важливими", - розповів директор будапештського Інституту політичного капіталу Петер Креко.

При цьому неназваний чиновник Швеції підкреслив, що у своєму рішенні блокувати розширення НАТО Угорщина все ж таки керується насамперед власними інтересами.

"Я вважаю, що Угорщина, як і у справах ЄС, переважно має внутрішні мотиви для вирішення цього питання", - заявив він.

Варто зауважити, що Угорщина та Туреччина досі не ратифікували членство Швеції в НАТО. Їхніх рішень не вистачає для вступу країни до Альянсу.

Нагадаємо, раніше Туреччина заявила, що обговорення членства Швеції в НАТО триватиме в липні.

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