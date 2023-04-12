Позиция Венгрии по членству Швеции в НАТО раздражает страны Альянса, - Politico

Венгрия продолжает блокировать членство Швеции в НАТО. Такую позицию Будапешта страны Альянса считают раздражающей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание напоминает, что одной из очевидных причин такого шага Венгрии является то, что Швеция ранее раскритиковала демократические качества страны. Но, помимо этого, блокировка Будапештом заявки Швеции может быть связана с его "тесными отношениями" с Москвой и Анкарой.
По словам неназванных чиновников, западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана значительно менее серьезно, чем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они с трудом понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии.
Один европейский дипломат, занимающий высокую должность, в комментарии изданию рассказал, что позиция Будапешта относительно членства Швеции в НАТО "не подлежит никакому пониманию". Он назвал позицию Венгрии "раздражающей и не стоящей внимания мелочью".
В издании добавляют, что Венгрия видит Турцию в Альянсе примером для подражания.
"Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада. Поскольку Венгрия открывается для восточных и южных недемократических стран, отношения с Турцией чрезвычайно важны", - рассказал директор будапештского Института политического капитала Петер Креко.
При этом неназванный чиновник Швеции подчеркнул, что в своем решении блокировать расширение НАТО Венгрия все же руководствуется прежде всего собственными интересами.
"Я считаю, что Венгрия, как и в делах ЕС, в основном имеет внутренние мотивы для решения этого вопроса", - заявил он.
Стоит заметить, что Венгрия и Турция все еще не ратифицировали членство Швеции в НАТО. Их решений не хватает для вступления страны в Альянс.
Напомним, ранее Турция заявила, что обсуждения членства Швеции в НАТО продолжаться в июле.
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