Позиція Угорщини дратує всіх інших у ЄС, - Сікорський

Як розповів голова відомства, під час останнього засідання Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

"Мало того, вони (угорці, - ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", – сказав глава МЗС Польщі.

За словами Сікорського, під час засідання Ради ЄС також порушувалось питання того, де саме пройде одна із зустрічей міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі. Польський міністр, своєю чергою, запропонував в якості компромісу провести зустріч в Україні.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві", - пояснив Сікорський.

Головування Угорщини в ЄС

З 1 липня по 31 грудня 2024 року Угорщина головує в Раді Європейського Союзу. Це головування привернуло увагу через політичні кроки прем'єр-міністра Віктора Орбана.

На початку липня голова угорського уряду відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Після цього Орбан провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, а пізніше відвідав Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном.

Посли країн ЄС засудили Орбана за його "мирну місію". Депутати Європарламенту також закликали позбавити Угорщину права вето через такі дії.