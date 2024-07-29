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Позиция Венгрии раздражает всех остальных в ЕС, - Сикорский

Фото: Радослав Сикорский, глава Министерства иностранных дел Польши (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Венгрия выглядит все более изолированной в Европейском союзе (ЕС). Позиция Будапешта раздражает других членов политического союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского в интервью Visegrad Insight.

Как рассказал глава ведомства, во время последнего заседания Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции. 

 "Мало того, они (венгры, - ред.) выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм", - сказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, во время заседания Совета ЕС также поднимался вопрос того, где именно пройдет одна из встреч министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе. Польский министр, в свою очередь, предложил в качестве компромисса провести встречу в Украине. 

"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине - или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве", - пояснил Сикорский. 

Председательство Венгрии в ЕС

С 1 июля по 31 декабря 2024 года Венгрия председательствует в Совете Европейского Союза. Это председательство привлекло внимание из-за политических шагов премьер-министра Виктора Орбана. 

В начале июля глава венгерского правительства посетил Киев, где предложил Украине прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией. После этого Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а позже посетил Китай для встречи с Си Цзиньпином.

Послы стран ЕС осудили Орбана за его "мирную миссию". Депутаты Европарламента также призвали лишить Венгрию права вето из-за таких действий.

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