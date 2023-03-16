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Позиція щодо невизнання анексії Криму Росією залишається незмінною, - МЗС Туреччини

Фото: позиція Туреччини щодо невизнання анексії Криму Росією залишається незмінною (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Позиція Туреччини щодо анексії Росією Криму залишатиметься незмінною. Анкара й далі підтримуватиме суверенітет, а також територіальну цілісність України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве інформаційне агентство "Анадолу", яке цитує заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

В Анкарі нагадали про те, що Крим був анексований Росією, яка ігноруючи норми міжнародного права провела нелегітимний "референдум".

"У річницю анексії, підтверджуємо незмінність позиції Анкари з питання невизнання ситуації. Наголошуємо на підтримці суверенітету і територіальної цілісності України. Становище кримських татар, які є корінним населенням півострова, залишається пріоритетом для Туреччини. Анкара виступає за збереження історичної ідентичності співвітчизників із числа кримських татар на історичній батьківщині. Туреччина продовжить зусилля щодо забезпечення безпеки і спокійного проживання кримських татар", - йдеться далі в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом МЗС України відреагувало на нікчемний законопроєкт Росії, який нібито дозволяє "припинити" громадянство України українцям на тимчасово окупованих територіях.

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