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Позиция России по Крыму не подлежит обсуждениям, - Кремль

Автор: Инна Собора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция России по Крыму остается неизменной. Также он считает, что это не подлежит обсуждению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, тему принадлежности полуострова поднимать не стоит.

"Россия не поменяет позицию по Крыму, это находится за рамками возможных обсуждений", - заявил Песков.

Напомним, в ЕС заявили, что не признают голосование в оккупированном Крыму на выборах в Госдуму, поскольку полуостров - неотъемлемая часть Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ и прокуратура Автономной республике Крым возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

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