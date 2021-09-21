Позиція Росії щодо Криму не підлягає обговоренню, - Кремль

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що позиція Росії щодо Криму залишається незмінною. Також він вважає, що це не підлягає обговоренню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Росія не змінить позицію щодо Криму, Це знаходиться за рамками можливих обговорень", - заявив Пєсков.

За його словами, тему приналежності півострова піднімати не варто.

Нагадаємо, в ЄС заявили, що не визнають голосування в окупованому Криму на виборах до Держдуми, оскільки півострів - невід'ємна частина України.

Раніше повідомлялося, що СБУ і прокуратура Автономній Республіці Крим порушити кримінальну справу за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.