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Позиция нового правительства Германии по поставкам оружия Украине не изменилась, - посол

Автор: Милан Лелич

Позиция Германии по поставкам оборонительного вооружения в Украину с приходом нового правительства не изменилась. При этом существует возможность договориться о медицинском оборудовании и машин для эвакуации раненых.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил на полях дипломатического форума в Гуте посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"По оружию позиция (нового правительства Германии - ред.) не изменилась. И шансы на то, что она изменится, к сожалению, минимальны. Нынешняя коалиция, в частности, "Зеленые", которые являются нашими союзниками, именно в этой сфере выступают за еще более рестриктивную политику в сфере экспорта немецкого вооружения в целом. Возможны еще ограничения", - сказал Мельник.

Посол выразил опасение, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся. Однако, отметил дипломат, есть неплохие шансы продвинуться где-нибудь по линии медицинского оборудования, бронированных автомобилей, чтобы можно было вывозить раненых.

"То есть, что связано с последствиями войны. Пока ситуация такова", - резюмировал Мельник.

Напомним, бывший канцлер Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку вооружения в Украину через НАТО.

Отметим, ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду, что новое правительство Германии изменит свою позицию по поставкам вооружений.

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