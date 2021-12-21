Позиція нового уряду Німеччини щодо постачання зброї Україні не змінилася, - посол

Позиція Німеччини щодо постачання оборонного озброєння в Україну з приходом нового уряду не змінилася. При цьому існує можливість домовитися про медичне обладнання та машин для евакуації поранених.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив на полях дипломатичного форуму в Гуті посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щодо зброї позиція (нового уряду Німеччини - ред.) не змінилася. І шанси на те, що вона зміниться, на жаль, мінімальні. Нинішня коаліція, зокрема, "зелені", які є нашими союзниками, саме в цій сфері виступають за ще більш рестриктивну політику у сфері експорту німецького озброєння в цілому. Можливі ще обмеження", - сказав Мельник.

Посол висловив побоювання, що в переговорах з Німеччиною про постачання озброєнь можливості для України ще більше звузяться. Однак, зазначив дипломат, є непогані шанси просунутися де-небудь по лінії медичного обладнання, броньованих автомобілів, щоб можна було вивозити поранених.

"Тобто, що пов'язано з наслідками війни. Поки ситуація така", - резюмував Мельник.