Позиция "Нафтогаза" о порядке отделения функции оператора ГТС согласована с Кабмином

Отделение должно произойти в полном соответствии с европейскими нормами

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовывает свои позиции относительно порядка отделения функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) с Кабинетом министров Украины (КМУ). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как сообщают в НАК, такая согласованная позиция предусматривает, что ПАО "Магистральные газопроводы Украины" не будет входить в состав группы "Нафтогаз". Кроме этого, отделение должно состояться в полном соответствии с европейскими нормами и в максимально сжатые сроки.



"Нафтогаз" также проводит согласованную с правительством работу по развитию оператора ГТС в пределах АО "Укртрансгаз" и по приказу Наблюдательного совета недавно привлек международную компанию PriceWaterhouseCoopers для ускорения этого процесса", - сообщают в НАК.



Отмечается, что ранее "Нафтогаз" представил КМУ юридический анализ относительно факторов, которые делают невозможным немедленное отделение этой функции, в частности позиции ПАО "Газпром" как стороны контракта на транзит газа.

Напомним, сегодня, 20 июля, НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.