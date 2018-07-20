Позиція "Нафтогазу" щодо порядку відокремлення функції оператора ГТС узгоджена з Кабміном

Відокремлення має відбутися у повній відповідності до європейських норм

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" узгоджує свої позиції щодо порядку відокремлення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінгу) з Кабінетом міністрів України (КМУ). Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як повідомляють у НАК, така узгоджена позиція передбачає, що ПАТ "Магістральні газопроводи України" не входитиме до складу групи "Нафтогаз". Крім цього, відокремлення має відбутися у повній відповідності до європейських норм та у максимально стислі терміни.



"Нафтогаз" також проводить узгоджену з урядом роботу по розвитку оператора ГТС в межах АТ "Укртрансгаз" та за наказом Наглядової ради нещодавно залучив міжнародну компанію PriceWaterhouseCoopers для прискорення цього процесу", - повідомляють у НАК.



Зазначається, що раніше "Нафтогаз" представив КМУ юридичний аналіз щодо факторів, які унеможливлюють негайне відокремлення цієї функції, зокрема позиції ПАТ "Газпром" як сторони контракту на транзит газу.

Нагадаємо, сьогодні, 20 липня, НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 серпня 2018 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання.