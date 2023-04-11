ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Позиція Макрона щодо зменшення залежності Європи від США підтримується частиною країн ЄС

Новость на русском →
Вівторок 11 квітня 2023 22:52
Позиція Макрона щодо зменшення залежності Європи від США підтримується частиною країн ЄС Фото: Президент Європейської Ради Шарль Мішель (Pool#OM/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейські лідери все більш прихильно ставляться до слів президента Франції Еммануеля Макрона про стратегічну автономію від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля, яку приводить Politico.

Він вважає, що позиція французького політика не була ізольованою серед лідерів ЄС. За словами Мішеля, хоча Макрон виступав президентом Франції, його погляди відображають зміну мислення серед лідерів ЄС.

"Щодо стратегічної автономії стався стрибок уперед порівняно з тим, що було кілька років тому. З питання про відносини зі Сполученими Штатами ясно, що за столом Європейської ради можуть бути нюанси та делікатність. Деякі європейські лідери не стали б говорити те саме, що Макрон… Я думаю, деякі дійсно думають, як президент Франції", - сказав президент Європейської Ради.

Мішель додав, що існує велика прив'язаність до США. Однак він вважає, що сліпо і систематично слідувати позиції Вашингтона з усіх питань у Європі не захочуть.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Європі необхідно зменшити свою залежність від Сполучених Штатів Америки, а також уникнути втягування в конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.

РБК-Україна повідомляло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін схиляв президента Франції Еммануеля Макрона до "протистояння" з США під час його візиту до країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Сполучені Штати Америки Рада Європи Шарль Мишель
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року