Позиція Макрона щодо зменшення залежності Європи від США підтримується частиною країн ЄС

Європейські лідери все більш прихильно ставляться до слів президента Франції Еммануеля Макрона про стратегічну автономію від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської Ради Шарля Мішеля, яку приводить Politico.

Він вважає, що позиція французького політика не була ізольованою серед лідерів ЄС. За словами Мішеля, хоча Макрон виступав президентом Франції, його погляди відображають зміну мислення серед лідерів ЄС.

"Щодо стратегічної автономії стався стрибок уперед порівняно з тим, що було кілька років тому. З питання про відносини зі Сполученими Штатами ясно, що за столом Європейської ради можуть бути нюанси та делікатність. Деякі європейські лідери не стали б говорити те саме, що Макрон… Я думаю, деякі дійсно думають, як президент Франції", - сказав президент Європейської Ради.

Мішель додав, що існує велика прив'язаність до США. Однак він вважає, що сліпо і систематично слідувати позиції Вашингтона з усіх питань у Європі не захочуть.