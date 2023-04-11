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Позиция Макрона по уменьшению зависимости Европы от США поддерживается частью стран ЕС

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 22:52
Позиция Макрона по уменьшению зависимости Европы от США поддерживается частью стран ЕС Фото: Президент Европейского Совета Шарль Мишель (Pool#OM/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейские лидеры все более благосклонно относятся к словам президента Франции Эммануэля Макрона о стратегической автономии от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля, которое приводит Politico.

Он считает, что позиция французского политика не была изолирована среди лидеров ЕС. По словам Мишеля, хотя Макрон выступал президентом Франции, его взгляды отражают изменение мышления среди лидеров ЕС.

"О стратегической автономии произошел скачок вперед по сравнению с тем, что было несколько лет назад. По вопросу об отношениях с Соединенными Штатами ясно, что за столом Европейского совета могут быть нюансы и деликатность. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить то же, что Макрон… Я думаю, некоторые действительно думают, как президент Франции", - сказал президент Европейского Совета.

Мишель добавил, что существует большая привязанность к США. Однако он считает, что слепо и систематически следовать позиции Вашингтона по всем вопросам в Европе не захотят.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.

РБК-Украина сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин склонял президента Франции Эммануэля Макрона к "противостоянию" из США во время его визита в страну.

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Франция Соединенные Штаты Америки Совет Европы Шарль Мишель
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