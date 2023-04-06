Позиція Китаю відрізняється від того, про що говорить Росія, - Подоляк

Позиція Китаю щодо війни в Україні суттєво змінилась. Водночас вона не є такою, якою її описує Росія.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Позиція Китаю суттєво змінилася і не є такою, як на цьому довгий час наголошувала Росія. Росія постійно лякала світ, що за нею стоїть Китай. Сьогодні Китай відмежувався від цього", - пояснив Подоляк.
Як зауважив радник голови Офісу президента, Китай не зайняв таку ж позицію, як, наприклад, Франція. Водночас Пекін не займає ту позицію, про яку завжди говорила Росія.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що посол Китаю в ЄС Фу Цун назвав "риторичним прийомом" спільну заяву Москви та Пекіна про "безмежну дружбу".
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Пекін може відіграти важливу роль у завершенні війни на території України через свої тісні відносини з Росією.
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