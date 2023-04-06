Позиция Китая отличается от того, о чем говорит Россия, - Подоляк

Позиция Китая по поводу войны в Украине существенно изменилась. В то же время она не такая, как ее описывает Россия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Позиция Китая существенно изменилась и не такова, как это долгое время отмечала Россия. Россия постоянно пугала мир, что за ней стоит Китай. Сегодня Китай отмежевался от этого", - пояснил Подоляк. Как отметил советник главы Офиса президента, Китай не занял такую же позицию, как, например, Франция. В то же время, Пекин не занимает ту позицию, о которой всегда говорила Россия.