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Позиция Китая отличается от того, о чем говорит Россия, - Подоляк

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Четверг 06 апреля 2023 19:07
Позиция Китая отличается от того, о чем говорит Россия, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Позиция Китая по поводу войны в Украине существенно изменилась. В то же время она не такая, как ее описывает Россия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Позиция Китая существенно изменилась и не такова, как это долгое время отмечала Россия. Россия постоянно пугала мир, что за ней стоит Китай. Сегодня Китай отмежевался от этого", - пояснил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Китай не занял такую же позицию, как, например, Франция. В то же время, Пекин не занимает ту позицию, о которой всегда говорила Россия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что посол Китая в ЕС Фу Цун назвал "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе".

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Пекин может сыграть важную роль в завершении войны на территории Украины из-за своих тесных отношений с Россией.

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