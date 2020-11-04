Позиция Канады по Крыму никогда не изменится, - посол

Позиция правительства Канады относительно оккупированного Россией Крыма всегда будет неизменной. Канада поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Такое заявление сделала канадский посол Лариса Галадза во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

В ходе беседы дипломаты также обсудили создание Крымской платформы и наполнение ее практическим содержанием. Стороны также затронули тему участия Канады в этой платформе.

"Собеседники согласились, что платформа несет в себе мощный сигнал как в вопросе поддержки Украины со стороны международного сообщества, так и к России, как стране-оккупанту, о том, что оккупация Крыма не может и не будет забытой", - рассказали в МИД Украины.

Напомним, украинский МИД пригласил Францию к платформе по Крыму. Французская сторона рассмотрит предложение Украины.

Как писало РБК-Украина, 21 мая 2021 года в Киеве может пройти первый международный саммит в рамках Крымской платформы. Однако рассматриваются и другие даты его проведения.