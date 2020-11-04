Позиція Канади щодо Криму ніколи не зміниться, - посол

Позиція уряду Канади щодо окупованого Росією Криму завжди буде незмінною. Канада підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Таку заяву зробила канадський посол Лариса Ґаладза під час зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою.

В ході розмови дипломати також обговорили створення Кримської платформи та наповнення її практичним змістом. Сторони також зачепили тему участі Канади в цій платформі.

"Співрозмовники погодилися, що платформа несе в собі потужний сигнал як у питанні підтримки України з боку міжнародної спільноти, так і до Росії, як країни-окупанта, про те, що окупація Криму не може і не буде забутою", - розповіли в МЗС України.

Нагадаємо, українське МЗС запросило Францію до платформи щодо Криму. Французька сторона розгляне пропозицію України.

Як писало РБК-Україна, 21 травня 2021 року в Києві може пройти перший міжнародний саміт в рамках Кримської платформи. Однак розглядаються й інші дати його проведення.