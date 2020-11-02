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МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 17:00
МИД Украины пригласил Францию к участию в Крымской платформе
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министерство иностранных дел Украины пригласило Францию к участию в работе Крымской платформы. Французы рассмотрит информацию по платформе.

Об этом сообщает сайт МИД Украины.

Сегодня глава украинского министерства Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. В нем стороны обсудили усилия по урегулированию российско-украинской войны на Донбассе, вопросы Крыма, сотрудничество стран в различных отраслях и реформы в Украине. В частности, разговаривали и о ситуации с решениями Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

"Франция поддерживает решительность, с которой президент Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - сказано в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова может пройти 21 мая 2021 года в Киеве. Но на сегодня рассматриваются и другие даты.

Готовность присоединиться к работе Крымской платформы высказали Великобритания и США.

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