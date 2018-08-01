Позиция "Газпрома" остается ключевой преградой для отделения оператора ГТС, - Витренко

"Нафтогаз" не может провести анбандлинг в ближайшее время из-за "Газпрома"

Позиция российской газовой компании "Газпром" остается ключевой преградой для отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом в интервью DW рассказал коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Витренко отметил, что для проведения анбандлинга "Нафтогаза", результатом которого станет передача функций оператора ГТС компании "Магистральные газопроводы Украины", НАК предложил "Газпрому" изменить действующий транзитный контракт таким образом, чтобы передать права и обязанности по этому контракту обособленному оператору ГТС. После этого в капитал оператора могли бы войти представители европейского газового консорциума.

""Газпром" (на трехсторонних консультациях, - ред.) отказался, что зафиксировали представители Европейской комиссии. И было понятно для всех, что ключевой преградой для отделения оператора ГТС является как раз позиция "Газпрома", - подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Нафтогаз" активизировал работу по отделению оператора ГТС. В частности, НАК привлек консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers к поддержке работы по трансформации "Укртрансгаза" и подготовке к отделению оператора газотранспортной системы.