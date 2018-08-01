Позиція "Газпрому" залишається ключовою перешкодою для відділення оператора ГТС, - Вітренко

"Нафтогаз" не може провести анбандлинг найближчим часом через "Газпром"

Позиція російської газової компанії "Газпром" залишається ключовою перешкодою для відділення оператора газотранспортної системи (ГТС) України. Про це в інтерв'ю DW розповів комерційний директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Вітренко наголосив, що для проведення анбандлінга "Нафтогазу", результатом якого стане передача функцій оператора ГТС компанії "Магістральні газопроводи України", НАК запропонував "Газпрому" змінити діючий транзитний контракт таким чином, щоб передати права та обов'язки за цим контрактом відокремленому оператору ГТС. Після цього в капітал оператора могли б увійти представники європейського газового консорціуму.

""Газпром" (на трьохсторонніх консультаціях, - ред.) відмовився, що зафіксували представники Європейської комісії. І було зрозуміло для всіх, що ключовою перепоною для відділення оператора ГТС є якраз позиція "Газпрому", - підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Нафтогаз" активізував роботу по відділенню оператора ГТС. Зокрема, НАК залучив консалтингову компанію PricewaterhouseCoopers до підтримки роботи з трансформації "Укртрансгазу" і підготовки до відокремлення оператора газотранспортної системи.