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Позиция ЕС по закону об олигархах станет понятной после заключения Венецианской комиссии, - нардеп

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Киев, Среда 13 октября 2021 14:50
Позиция ЕС по закону об олигархах станет понятной после заключения Венецианской комиссии, - нардеп Фото: лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Венецианская комиссия даст оценку закону об олигархах в середине декабря и это определит отношение Европейского союза по этому закону.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"В конце концов мы ждем решения Венецианской комиссии. Я думаю, что 16-17 декабря они дадут свою позицию. Там тоже, я уверяю вас, будут неприятные сюрпризы для власти. Потому что, в отличие от очень-очень дипломатического заявления в том числе и совместной с Европейским Союзом, я думаю, что Венецианская комиссия укажет на все недостатки этого закона, о которых мы говорили", - заявил Железняк в эфире телеканала "Украина24".

Он заявил, что закон принят с противоречиями и ошибками, которые сейчас вопреки законодательству пытаются переписать на уровне комитета.

"Мое убеждение, убеждение других коллег из оппозиции, Верховная рада если приняла текст, то простите, нравится он кому-то, не нравится в Офисе президента, но надо было следить за тем, что вы выносите на голосование. Сейчас любые изменения - это будет подмена документа", - добавил Железняк.

Как сообщалось, ранее Ярослав Железняк заявлял, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил проголосованный текст законопроекта об олигархах.

Напомним, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.

24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.

Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.

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Ярослав Железняк
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