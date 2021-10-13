Позиция ЕС по закону об олигархах станет понятной после заключения Венецианской комиссии, - нардеп
Венецианская комиссия даст оценку закону об олигархах в середине декабря и это определит отношение Европейского союза по этому закону.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера фракции "Голос" Ярослава Железняка.
"В конце концов мы ждем решения Венецианской комиссии. Я думаю, что 16-17 декабря они дадут свою позицию. Там тоже, я уверяю вас, будут неприятные сюрпризы для власти. Потому что, в отличие от очень-очень дипломатического заявления в том числе и совместной с Европейским Союзом, я думаю, что Венецианская комиссия укажет на все недостатки этого закона, о которых мы говорили", - заявил Железняк в эфире телеканала "Украина24".
Он заявил, что закон принят с противоречиями и ошибками, которые сейчас вопреки законодательству пытаются переписать на уровне комитета.
"Мое убеждение, убеждение других коллег из оппозиции, Верховная рада если приняла текст, то простите, нравится он кому-то, не нравится в Офисе президента, но надо было следить за тем, что вы выносите на голосование. Сейчас любые изменения - это будет подмена документа", - добавил Железняк.
Как сообщалось, ранее Ярослав Железняк заявлял, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны незаконно изменил проголосованный текст законопроекта об олигархах.
Напомним, 23 сентября Верховная рада поддержала законопроект об олигархах.
24 сентября стало известно, что законопроект был проголосован с правовой коллизией. Одновременно были поддержаны взаимоисключающие правки относительно органа, который получит полномочия назначать олигархов.
Голосование вызвало критику Европейского сообщества из-за нарушения закона и регламента.