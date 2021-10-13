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Позиція ЕС щодо закону про олігархів стане зрозумілою з висновком Венеційської комісії, - нардеп

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 14:50
Позиція ЕС щодо закону про олігархів стане зрозумілою з висновком Венеційської комісії, - нардеп Фото: лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Венеційська комісія дасть оцінку закону про олігархів в середині грудня і це визначить ставлення Європейського союзу щодо цього закону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву лідера фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Врешті-решт ми чекаємо рішення Венеційської комісії. Я думаю, що 16-17 грудня вони дадуть свою позицію. Там теж, я запевняю вас, будуть неприємні сюрпризи для влади. Тому що, на відміну від дуже-дуже дипломатичної заяви в тому числі і спільної з Європейським Союзом, я думаю, що Венеційська комісія покаже на всі вади цього закону, про які ми говорили", - заявив Железняк в ефірі телеканалу "Україна24".

Він заявив, що закон прийнятий з протиріччями і помилками, які наразі всупереч законодавству намагаються переписати на рівні комітету.

"Моє переконання, переконання інших колег з опозиції, що Верховна рада якщо прийняла текст, то пробачте, подобається він комусь, не подобається в Офісі президента, але треба було слідкувати за тим, що ви виносите на голосування. Зараз будь-які зміни - це буде підміна документа", - додав Железняк.

Як повідомлялося, раніше Ярослав Железняк заявляв, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони незаконно змінив проголосований текст законопроекту про олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна рада підтримала законопроект про олігархів.

24 вересня стало відомо, що законопроект був проголосований з правовою колізією. Одночасно були підтримані взаємовиключні правки щодо органу, який отримає повноваження призначати олігархів.

Голосування викликало критику Європейської спільноти через порушення закону і регламенту.

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Ярослав Железняк
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