Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором

Иллюстративное фото (mil.ru)

Признание агрессии России прямо коррелирует с отношением респондентов к вступлению Украины в НАТО

Две трети украинцев (63%) согласны с тем, что Россия является страной-агрессором в отношении Украины, 22% придерживаются противоположного мнения, еще 15% не определились в этом вопросе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего тех, кто не считает Россию агрессором (или воздержались от ответа) среди респондентов Юга, Востока и Донбасса.

В то же время, среди тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, 88% считают Россию страной-агрессором, а среди тех, кто против вступления в Альянс - только 40%.

Опрос Киевского международного института социологии, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг" был проведен 19 октября - 2 ноября 2018 года среди 10 тысяч респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки: не более 1,0%.

Отметим, что по данным опроса КМИС и "Левада-центра", в сентябре 2018 года объединяться в одну страну хотели бы 4% украинцев и 16% жителей России. По сравнению с февралем 2018 года поддержка объединения среди украинцев не изменилась, среди жителей России выросла с 10% до 16%. Таким образом, общая тенденция сохраняется - почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, украинцы ожидают освобождения оккупированного Крыма после смены власти в Москве.