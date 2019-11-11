Позитивный имидж Украины и поддержка бизнеса стабилизируют экономику, - КМЭФ

Государству следует более активно сотрудничать с бизнесом, поддерживая экспорт, а также работать над позитивным имиджем страны. Об этом говорили представители власти и бизнеса, а также иностранные эксперты в рамках дискуссии "Украина на мировой экономической карте", которая состоялась на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ).

Среди прочего, участники форума искали ответы на вопрос, при каких условиях Украина сможет за пять лет получить не только рост экономики в 40%, но и привлечь 50 млрд долларов инвестиций.

Как пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, у правительства есть пять приоритетов, среди которых – открытие рынка земли и приватизация.

"Нужно ликвидировать теневой бизнес, обеспечить прозрачность и конкуренцию", – пояснил министр.

"Нужно создать фонд и приватизировать ряд компаний. Это сотни компаний. Важно провести демонополизацию в определенных секторах", - добавил Милованов.

Еще три приоритета, по его словам, касаются расширения экспорта, внедрения политики конкурентоспособности и реформы рынка труда. "Через несколько месяцев появится новый Трудовой кодекс. Его цель – либерализация отношений и устранение существующих барьеров", - отметил Милованов.

Экономика сможет расти, если бизнес получит нормальные условия для развития. В частности, важно обеспечить удешевление кредитов, считает президент фармкомпании Biopharma Константин Ефименко. По его мнению, также нужно решать проблемы в вопросах подключения к энергосетям и получения экологических разрешений.

Вместе с тем, первый замглавы правления агроиндустриального холдинга МХП Юрий Мельник уверен, что будущее страны заключается в эффективном сотрудничестве государства и бизнеса.

"Новые рынки открывают для Украины не только бизнес, но и государство. Тут важны и разрешительные процедуры, и согласование сертификаций. И если государство, к примеру, не успевает с процедурами, бизнес будет чувствовать дискомфорт из-за отсутствия доступа к перспективным рынкам. Сейчас это касается азиатских и африканских рынков", - пояснил Мельник.

Международные эксперты считают, что будущее украинской экономики заключается в усилении производственных мощностей. Речь идет о создании продукции с добавленной стоимостью не только в аграрном секторе, но и в индустриальном направлении.

"За последние десятилетия изменилась структура производства. Происходит диверсификация. Производство, как правило, не осуществляется на одном заводе и в одной стране. Поэтому важно изучить возможности для размещения Украины в цепочке, которая уже существует в мире", - пояснил глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Но перед тем как Украина сможет получить инвестиции для реализации новых производственных проектов, стране нужно улучшить дорожную инфраструктуру и снизить роль государства в банковском секторе, считает Пеллмар.

Сооснователь Reputation Institute Николас Тред обратил внимание на необходимость создания Украине позитивного имиджа. Репутация важна, уверен эксперт. Ведь если люди во всем мире будут позитивно воспринимать информацию об Украине, то всегда будут готовы ей помочь.

"Сегодня в Украине нужно формировать доверие. И важно говорить не только о внешнем, но и о внутреннем имидже страны. Эту работу надо начинать внутри страны. Ведь если нет доверия населения к собственной стране, то как можно формировать позитивный зарубежный имидж? Строить имидж можно на собственной истории, национальных героях", - уверен Тред.