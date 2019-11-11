Позитивний імідж України та підтримка бізнесу стабілізують економіку, - КМЕФ

Державі слід більш активно співпрацювати з бізнесом, підтримуючи експорт, а також працювати над позитивним іміджем країни. Про це говорили представники влади і бізнесу, а також іноземні експерти в рамках дискусії "Україна на світовій економічній карті", яка відбулася на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ).

Серед іншого, учасники форуму шукали відповіді на питання, за яких умов Україна зможе за п'ять років отримати не тільки зростання економіки 40%, але і залучити 50 млрд доларів інвестицій.

Як пояснив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, у уряду є п'ять пріоритетів, серед яких – відкриття ринку землі та приватизація.

"Потрібно ліквідувати тіньовий бізнес, забезпечити прозорість та конкуренцію", – пояснив міністр.

"Потрібно створити фонд і приватизувати ряд компаній. Це сотні компаній. Важливо провести демонополізацію в певних секторах", - додав Милованов.

Ще три пріоритети, за його словами, стосуються розширення експорту, впровадження політики конкурентоспроможності і реформи ринку праці. "Через кілька місяців з'явиться новий Трудовий кодекс. Його мета – лібералізація відносин та усунення існуючих бар'єрів", - зазначив Милованов.

Економіка зможе рости, якщо бізнес отримає нормальні умови для розвитку. Зокрема, важливо забезпечити здешевлення кредитів, вважає президент фармкомпанії Biopharma Костянтин Єфименко. На його думку, також потрібно вирішувати проблеми в питаннях підключення до енергомереж та отримання екологічних дозволів.

Разом з тим, перший заступник голови правління агроіндустріального холдингу МХП Юрій Мельник упевнений, що майбутнє країни полягає в ефективній співпраці держави і бізнесу.

"Нові ринки відкривають для України не тільки бізнес, а й держава. Тут важливі і дозвільні процедури і узгодження сертифікацій. І якщо держава, наприклад, не встигає з процедурами, бізнес буде відчувати дискомфорт через відсутність доступу до перспективних ринків. Зараз це стосується азіатських і африканських ринків", - пояснив Мельник.

Міжнародні експерти вважають, що майбутнє української економіки полягає в посиленні виробничих потужностей. Мова йде про створення продукції з доданою вартістю не тільки в аграрному секторі, але і в індустріальному напрямку.

"За останні десятиріччя змінилася структура виробництва. Відбувається диверсифікація. Виробництво, як правило, не здійснюється на одному заводі і в одній країні. Тому важливо вивчити можливості для розміщення України в ланцюжку, який вже існує в світі", - пояснив голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі та Молдові Джейсон Пеллмар.

Але перед тим як Україна зможе отримати інвестиції для реалізації нових виробничих проектів, країні потрібно поліпшити дорожню інфраструктуру і знизити роль держави в банківському секторі, вважає Пеллмар.

Співзасновник Reputation Institute Ніколас Тред звернув увагу на необхідність створення позитивного іміджу. Репутація важлива, упевнений експерт. Адже якщо люди у всьому світі будуть позитивно сприймати інформацію про Україну, то завжди будуть готові їй допомогти.

"Сьогодні в Україні потрібно формувати довіру. І важливо говорити не тільки про зовнішню, але і про внутрішній іміджі країни. Цю роботу треба починати всередині країни. Адже якщо немає довіри населення до власної країни, то як можна формувати позитивний зарубіжний імідж? Будувати імідж можна на власній історії, національних героїв", - упевнений Тред.