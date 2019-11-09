Бизнес и чиновники обсудили пути спасения экономики от последствий торговых войн

Фото: экономический форум (из открытых источников)

На экономическом форуме о своем опыте рассказали представители МХП

Подписание двухсторонних торговых договоров с отдельными странами по конкретным категориям товаров сейчас важнее для Украины, чем торговое сотрудничество в рамках глобальных международных организаций. Об этом на тематической панели Киевского международного экономического форума (КМЭФ) "Торговые войны и их влияние на мировую экономику" рассказал замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Большее внимание у нас занимает не заключение глобальных соглашений о свободной торговле, а заключение преференционных соглашений по конкретным товарам с конкретными торговыми партнерами. Это значит, что межгосударственная торговая дипломатия для Украины становится гораздо более важной, чем глобальные международные организации", - сказал Качка.

Чиновник также добавил, что Украина – одна из десяти стран мира, которые подали во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) свое комплексное предложение относительно электронной коммерции и цифрового рынка.

В свою очередь, главный экономист и директор департамента экономических исследований и статистики ВТО Роберт Купман рассказал, что напряженность в торговых отношениях между странами-членами ВТО сейчас очень высока, и это может иметь негативный эффект в отношении глобального экономического роста.

"Сейчас ведутся активные разговоры относительно реформы ВТО, в частности, они касаются механизмов решения торговых споров", - сказал Купман, уточнив, что на данный момент к компромиссному решению стороны не пришли.

Замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано отметил, что любой прогресс в рамках ВТО возможен только при сохранении доверия к организации со стороны ее стран-членов. "Решение торговых конфликтов возможно не в рамках двухсторонних договоренностей между странами, а договоренностей многосторонних", - сказал Ди Стефано.

О своем опыте конкуренции на украинском и зарубежных рынках рассказали также представители агрохолдинга МХП, компании Интерпайп и корпорации "Алеф".

В частности, советник главы правления МХП Дмитрий Лось дал несколько советов компаниям, которые хотят успешно продавать свою продукцию за рубежом: диверсификация рынков сбыта, качественная аналитика и прогноз рыночной ситуации в других странах.

Представитель МХП также обратил внимание на то, что даже выгодные долгосрочные контракты спустя некоторое время могут быть пересмотрены не в пользу экспортера, и компания должна быть к этому готова.

"Джек Ма (основатель компании AliBaba и участник КМЭФ, - ред.) сказал замечательную фразу: "Не жалуйтесь!". Бизнес должен брать на себя ответственность и помогать своему государству теми ресурсами, которые у него есть", - сказал Дмитрий Лось, комментируя необходимость цивилизованного лоббизма и защиты интересов компаний–экспортеров.