ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

Новость на русском →
Україна, Четвер 06 квітня 2023 12:25
Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме Фото: Ринок праці в Україні пожвавився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2023 року тривало також пожвавлення ринку України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).

Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.

"У результаті кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24 лютого 2022 року", - йдеться в огляді.

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

Доходи українців

Значна частина українців досі не працює, що ускладнює фінансовий стан домогосподарств.

За опитуванням групи "Рейтинг", частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, майже незмінна (36%). Складніше знайти роботу ВПО - не працює 51%.

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів - оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

На початку року доходи домогосподарств залишалися стриманими (зокрема через перегляд підходів до виплат військовим), що лише частково компенсувалось індексацією пенсій, йдеться у звіті.

Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме

Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. У лютому 2023 року лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
работа в Украине Національний банк України
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів