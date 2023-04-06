Пожвавлення ринку праці: кількість вакансій зростає швидше, ніж резюме
У березні 2023 року тривало також пожвавлення ринку України, зокрема, кількість вакансій зростала швидше, ніж кількість резюме. Втім, зайнятість залишалася низькою, це стримувало збільшення доходів домогосподарств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (квітень 2023 року).
Як зазначили в НБУ, у березні зростання кількості резюме стабілізувалося, а кількість вакансій переважно продовжувала зростати.
"У результаті кількість претендентів на одну вакансію помітно знизилася порівняно з 2022 роком, але усе ще залишається значно вищою за рівень до 24 лютого 2022 року", - йдеться в огляді.
Доходи українців
Значна частина українців досі не працює, що ускладнює фінансовий стан домогосподарств.
За опитуванням групи "Рейтинг", частка тих, хто втратив роботу і досі не знайшов нову, майже незмінна (36%). Складніше знайти роботу ВПО - не працює 51%.
За опитуванням Центру Разумкова, у більшості (53%) за рік доходи зменшилися, зросли лише у 6%. Найбільше постраждали старші люди, мешканці територій бойових дій та ВПО. Основне джерело доходів - оплата праці (40% від постійної роботи, 8% від тимчасової, 3% від власного бізнесу).
На початку року доходи домогосподарств залишалися стриманими (зокрема через перегляд підходів до виплат військовим), що лише частково компенсувалось індексацією пенсій, йдеться у звіті.
Нагадаємо, рівень офіційного безробіття в Україні за останній рік упав більш ніж удвічі. У лютому 2023 року лише 61,6 тисячі громадян отримують допомогу.
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