Оживление рынка труда: количество вакансий растет быстрее резюме

В марте 2023 года продолжалось также оживление рынка Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (апрель 2023 года).

Как отметили в НБУ, в марте рост количества резюме стабилизировался, а количество вакансий в основном продолжало расти.

"В результате количество претендентов на одну вакансию заметно снизилось по сравнению с 2022 годом, но все еще остается значительно выше уровня до 24 февраля 2022 года", - говорится в обзоре.

Доходы украинцев

Значительная часть украинцев до сих пор не работает, что усложняет финансовое состояние домохозяйств.

По опросу группы "Рейтинг", доля потерявших работу до сих пор не нашла новую, почти неизменна (36%). Сложнее найти работу ВПЛ - не работает 51%.

По опросу Центра Разумкова, у большинства (53%) за год доходы уменьшились, выросли лишь на 6%. Больше всего пострадали пожилые люди, жители территорий боевых действий и ВПЛ. Основной источник доходов – оплата труда (40% от постоянной работы, 8% от временной, 3% от собственного бизнеса).

В начале года доходы домохозяйств оставались сдержанными (в том числе из-за пересмотра подходов к выплатам военным), что частично компенсировалось индексацией пенсий, говорится в обозоре.