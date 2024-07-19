Пожежу у супермаркеті на Дарниці в Києві ліквідовано: жертв та постраждалих немає

Фото: Пожежа у "Сільпо" на Дарниці (t.me/dsns_telegram)

Пожежу у супермаркеті "Сільпо" на вулиці Здолбунівській у Києві ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні держслужби. Причини пожежі встановлюють правоохоронці. На місці пожежі працювали 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки.