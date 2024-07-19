Пожар в супермаркете на Дарнице в Киеве ликвидирован: жертв и пострадавших нет

Фото: Пожар в "Сильпо" на Дарнице (t.me/dsns_telegram)

Пожар в супермаркете "Сільпо" на улице Здолбуновской в Киеве ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении госслужбы. Причины пожара устанавливают правоохранители. На месте пожара работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.