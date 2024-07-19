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Пожар в супермаркете на Дарнице в Киеве ликвидирован: жертв и пострадавших нет

Пятница 19 июля 2024 01:16
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Пожар в супермаркете на Дарнице в Киеве ликвидирован: жертв и пострадавших нет Фото: Пожар в "Сильпо" на Дарнице (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Пожар в супермаркете "Сільпо" на улице Здолбуновской в Киеве ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении госслужбы.

Причины пожара устанавливают правоохранители.

На месте пожара работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.

Напомним, на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева 18 июля вечером загорелся супермаркет "Сільпо" . Эвакуировали персонал и посетителей.

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Пожар Киев ГСЧС
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