Пожар в супермаркете на Дарнице в Киеве ликвидирован: жертв и пострадавших нет
Фото: Пожар в "Сильпо" на Дарнице (t.me/dsns_telegram)
Пожар в супермаркете "Сільпо" на улице Здолбуновской в Киеве ликвидирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении госслужбы.
Причины пожара устанавливают правоохранители.
На месте пожара работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники.
Напомним, на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева 18 июля вечером загорелся супермаркет "Сільпо" . Эвакуировали персонал и посетителей.
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