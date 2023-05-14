UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежу гасили всю ніч. З'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя

Фото: з'явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя під час масованої атаки на Україну 14 травня (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Після обстрілу Тернополя вночі 14 травня, почалася масштабна пожежа. Її гасили 80 рятувальників протягом ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Тернопільської області Володимира Труша.

"Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу", - розповів він.

За даними МВС України, близько 22:35 ворог завдав ракетного удару по місту Тернопіль.

"Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини. У місті почалася пожежа.

Нагадаємо, війська РФ ввечері, 13 травня, завдали ракетного удару по Тернополю, повідомлялось про приліт у промзону міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль