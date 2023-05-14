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Пожар тушили всю ночь. Появились фото и видео последствий обстрела Тернополя

Фото: появились фото и видео последствий обстрела Тернополя во время массированной атаки на Украину 14 мая (t.me/ternopilskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

После обстрела Тернополя ночью 14 мая начался масштабный пожар. Его тушили 80 спасателей в течение ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Тернопольской области Владимира Труша.

"Благодарю наших спасателей, которые всю ночь тушили пожар после рашистских обстрелов. К работам было привлечено 18 единиц техники и более 80 человек личного состава", - рассказал он.

По данным МВД Украины, около 22:35 враг нанес ракетный удар по городу Тернополь.

"Произошло попадание обломков ракеты в складские помещения, что привело к пожару", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, войска РФ нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого ранения получили два человека. В городе начался пожар.

Напомним, войска РФ вечером, 13 мая, нанесли ракетный удар по Тернополю, сообщалось о прилете в промзону города.

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Тернополь