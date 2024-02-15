UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пожежу гасили дві години, підстанцію знищено. Нові подробиці удару РФ по Львову (фото)

Фото: нові подробиці удару РФ по Львову 15 лютого (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Львові ракетним ударом 15 лютого повністю знищено одну з підстанцій. Пожежу гасили близько двох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки", - розповів він.

За даними Козицького, підстанція повністю знищена.

"Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.  Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками", - додав голова ОВА.

 

Наслідки обстрілу: детально

У Львові вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч.

Унаслідок цієї атаки також постраждали:

  • центр зайнятості;
  • науково-дослідний інститут;
  • школа;
  • ліцей.

Транспорт у Львові вже курсує у звичному режимі.

Робота ППО

Як додав Козицький, під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 збили.

Обстріл Львова

Російські війська 15 лютого влаштували масовану атаку по Україні, використавши як дрони-камікадзе, так і ракети. У кількох містах, у тому числі у Львові лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет. Крім того, під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. Є "приліт" в об'єкт інфраструктури, почалася пожежа. Пізніше з'ясувалося, що пошкоджено одразу кілька об'єктів обленерго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів