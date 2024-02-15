Пожежу гасили дві години, підстанцію знищено. Нові подробиці удару РФ по Львову (фото)

"Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 кв. м. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки", - розповів він.

За даними Козицького, підстанція повністю знищена.

"Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів. Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками", - додав голова ОВА.

Наслідки обстрілу: детально

У Львові вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч.

Унаслідок цієї атаки також постраждали:

центр зайнятості;

науково-дослідний інститут;

школа;

ліцей.

Транспорт у Львові вже курсує у звичному режимі.

Робота ППО

Як додав Козицький, під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 07:10, у зону відповідальності Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшло 14 ворожих ракет. Із них 8 збили.

Обстріл Львова

Російські війська 15 лютого влаштували масовану атаку по Україні, використавши як дрони-камікадзе, так і ракети. У кількох містах, у тому числі у Львові лунали вибухи. Повідомлялося про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет. Крім того, під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. Є "приліт" в об'єкт інфраструктури, почалася пожежа. Пізніше з'ясувалося, що пошкоджено одразу кілька об'єктів обленерго.