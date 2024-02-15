Пожар тушили два часа, подстанция уничтожена. Новые подробности удара РФ по Львову (фото)

"Было попадание в электроподстанцию во Львове. Поэтому начался пожар на площади ориентировочно 150 кв. м. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники", - рассказал он.

По данным Козицкого, подстанция полностью уничтожена.

"Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов. Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на данный момент нет. Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрела: подробно

Во Львове взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены припарковавшие рядом автомобили.

В результате этой атаки также пострадали:

центр занятости;

научно-исследовательский институт;

школа;

лицей.

Транспорт во Львове уже курсирует в обычном режиме.

Работа ПВО

Как добавил Козицкий, во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 05:01 по 07:10, в зону ответственности Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, защищающее небо над восемью областями на западе Украины, вошло 14 вражеских ракет. Из них 8 сбили.

Обстрел Львова

Российские войска 15 февраля устроили массированную атаку по Украине, использовав как дроны-камикадзе, так и ракеты. В нескольких городах, в том числе во Львове гремели взрывы.Сообщалось о работе ПВО.

Позже стало известно, что во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили больше 10 ракет. Кроме того, во время ракетной атаки на Львов пострадали три человека. Есть "прилет" в объект инфраструктуры, начался пожар. Позже выяснилось, что повреждены сразу несколько объектов облэнерго.