Пожежі та поранені: що відомо про наслідки ударів "Шахедів" у Харківській області

Атаки Росії на Харків

Росія постійно атакує Харків дронами і ракетами. 25 червня РФ завдала щонайменше 7 ударів дронами типу "Шахед" по місту. Унаслідок атаки, пошкоджено незаселений житловий будинок, спалахнула пожежа.

28 червня Росія також атакувала Харків дронами. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок.

У ніч на 30 червня на тлі запуску росіянами чергової партії "Шахедів", у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибухи були за межами міста.

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