Пожары и раненые: что известно о последствиях ударов "Шахедов" в Харьковской области

Атаки России на Харьков

Россия постоянно атакует Харьков дронами и ракетам. 25 июня РФ нанесла минимум 7 ударов дронами типа "Шахед" по городу. В результате атаки, поврежден незаселенный жилой дом, вспыхнул пожар.

28 июня Россия также атаковала Харьков дронами. В результате обстрела загорелся частный дом.

В ночь на 30 июня на фоне запуска россиянами очередной партии "Шахедов", в городе раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрывы были за пределами города.

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