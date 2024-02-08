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Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України

Четвер 08 лютого 2024 08:06
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Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України Фото: названі наслідки ворожої нічної повітряної атаки по півдню України (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російської нічної атаки із застосуванням дронів-камікадзе були пошкоджені інфраструктурні цивільні та промислові об'єкти в Одесі, Миколаєві та у Вінницькій області. Даних про постраждалих громадян немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові зазначили, що загалом повітряна атака дронами тривала понад 5 годин.

Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося збити 10 "Шахедів" в Одеській, Миколаївській та Вінницькій області.

Які наслідки

  • В Одесі інтервенти поцілили по цивільній інфраструктурі. Ударом "Шахеда" було пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, де вибито скління.

Крім того, зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - там був пробитий дах перекриття та вибиті вікна.

Жителі Одеси не постраждали.

  • В Миколаєві російські загарбники знову влучив по цивільній інфраструктурі.

В результаті атаки були пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.

Також виникла пожежа, яку співробітники ДСНС оперативно ліквідовували.

Інформації про постраждалих не надходило.

  • У Вінницькій області уламками збитих дронів противника була спричинена пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів.

Зазначається, що вогонь вдалося локалізувати, і зараз продовжуються заходи із ліквідації пожежі.

На щастя, також без постраждалих.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед".

Вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Також вибухи були і в Миколаєві.

Як розповіли вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами ППО було ліквідовано 11 із 17 дронів-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запустили цієї ночі по Україні.

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Одеса Миколаїв Вінницька область ПВО Атака дронів
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Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України
Пожежі та пошкоджені будинки: названі наслідки нічної атаки "Шахедів" по півдню України
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