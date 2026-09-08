Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)

Скільки людей постраждали

Станом на 8 ранку відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох постраждалих. Обидва загиблі - мешканці Солом'янського району, де ракета чи уламок влучили у житловий будинок і спричинили пожежу.

Найбільше постраждалих зафіксовано саме в Солом'янському районі. "Пошкодження та падіння уламків зафіксовані у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах", - повідомили в поліції Києва.

У поліції розповіли, що восьмеро постраждалих у Солом'янському районі - це люди віком від 22 до 65 років. У них зафіксували різані та осколкові поранення, а також травми обличчя, шиї, тулуба й кінцівок.

у Голосіївському районі 62-річний чоловік звернувся по допомогу через гостру реакцію на стрес;

у Дарницькому районі поранення отримав 29-річний іноземець.

Які райони Києва постраждали

Наслідки атаки фіксують одразу у семи районах столиці:

Голосіївський;

Дарницький;

Дніпровський;

Оболонський;

Подільський;

Солом'янський;

Шевченківський.

Що саме пошкоджено

За попередніми даними, у Києві постраждали щонайменше 14 багатоповерхових будинків, гуртожиток, школа, поліклініка, супермаркет, автозаправна станція, складські приміщення та адміністративна будівля. Також пошкоджено 25 автомобілів.

Фото: наслідки атаки на Київ (t.me/gunpKyiv)

У Голосіївському районі уламки пошкодили житловий будинок і заклад освіти, а також спричинили пожежу гаражів і складів. У Дарницькому районі горіли складські приміщення, а уламки впали на території приватного будинку.

Фото: прокуратура показала руйнування в Києві (t.me/kyiv_pro_office)

У Солом'янському районі вогонь охопив склад та кілька житлових будинків. У Подільському та Шевченківському районах також зайнялися складські приміщення, у Шевченківському додатково пошкоджено житлові будинки.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, унаслідок якого загинули люди. Справу відкрили за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України.

На місцях влучань і падіння уламків працюють рятувальники та правоохоронці. Задіяно слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші екстрені служби.